Спасатели эвакуировали 311 человек из горящего хостела в подмосковном Солнечногорске

В подмосковном Солнечногорске продолжается тушение пожара в хостеле. К настоящему моменту спасатели вывели из охваченного огнем здания 311 человек. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Напомним, что речь идет о хостеле в деревне Дубровки. Возгорание началось сегодня утром на крыше здания. Не исключена возможность распространения пламени на остальную часть постройки.
Площадь возгорания составляет тысяча квадратных метров. Согласно данным МЧС, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Также отмечается, что внутри хостела хранится дизельное топливо.