Белгородских участников СВО освободили от уплаты налога на имущество за 2022 год

Важное решение в поддержку участников СВО приняли депутаты на 55-й сессии горсовета Белгорода.
Парламентарии проголосовали за освобождение контрактников и мобилизованных из Белгорода, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине от уплаты имущественного налога, сообщает Бел.RU.
Отмечается, что решение об отмене необходимости оплачивать им имущественный налог за 2022 год вступит в силу 1 января 2023 года. Ранее белгородских участников СВО уже освободили от уплаты земельного налога.