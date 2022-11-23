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Белгородских участников СВО освободили от уплаты налога на имущество за 2022 год

Экономика
Белгородских участников СВО освободили от уплаты налога на имущество за 2022 год

Важное решение в поддержку участников СВО приняли депутаты на 55-й сессии горсовета Белгорода.

Парламентарии проголосовали за освобождение контрактников и мобилизованных из Белгорода, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на Украине от уплаты имущественного налога, сообщает Бел.RU.

Отмечается, что решение об отмене необходимости оплачивать им имущественный налог за 2022 год вступит в силу 1 января 2023 года. Ранее белгородских участников СВО уже освободили от уплаты земельного налога.
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