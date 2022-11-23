Петербуржцы рискуют получить травмы из-за отсутствия снегоуборочной техники

Петербург оказался во власти снегопада, а дороги города покрылись льдом. Несмотря на обильные осадки, спецтехники на улицах замечено не было. При этом риск возникновения опасных ситуаций только возрастает.
С приходом снегопада в Петербург оказалось, что тротуары и дорожки, расположенные во дворах, никто не метет. В сложившейся ситуации петербуржцы могут столкнуться с риском получения травм на скольких улицах города. Например, при походе в магазин или на работу.
Коркой льда покрылись и дороги Петербурга. На фоне увеличения риска ДТП, к водителям обратилось с рекомендациями ГУ МВД России по региону. В ведомстве подчеркнули, что движение транспорта может быть опасным и напомнили горожанам о правилах правилах вождения.
«На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области гололед. На обледенелой трассе сцепление колес с дорожным покрытием значительно снижается», — говорится в сообщении.
В число самых опасных участков дорог вошли съезды с мостов и путепроводов, а также открытые трассы и повороты. Во избежание заноса, водителей призвали заранее снижать скорость движения.
Пешеходы, в свою очередь, уже начали подскальзываться, хотя зима еще толком не наступила. Первый случай зафиксирован на Комендантском проспекте. Мужчина подвернул ногу на скользком асфальте по дороге на работу и теперь вынужден лечиться дома.
Минувшая зима также оказалась негативным опытом для петербуржцев ввиду проблем с уборкой снега и льда с городских улиц. На этом фоне возникли опасения, связанные с очередным провалом снежной кампании губернатором Александром Бегловым.