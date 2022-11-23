Петербургские чиновники объяснили причины закупок иностранных препаратов вместо российских

Ранее ФАН писал, что комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, уличенный два года назад в выборе товара в пользу иностранного производителя, продолжает упорно закупать европейские препараты. Десятки миллионов рублей продолжают уходить в Германию, Францию, Швейцарию при наличии российских производителей тех же самых препаратов.