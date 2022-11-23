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Петербургские чиновники объяснили причины закупок иностранных препаратов вместо российских

Общество
Петербургские чиновники объяснили причины закупок иностранных препаратов вместо российских

Ранее ФАН писал, что комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, уличенный два года назад в выборе товара в пользу иностранного производителя, продолжает упорно закупать европейские препараты. Десятки миллионов рублей продолжают уходить в Германию, Францию, Швейцарию при наличии российских производителей тех же самых препаратов.

При этом в закупке может принять любая организация, имеющая лицензию в соответствии с требованиями аукционной документации.

«Аукционы объявляются по международному непатентованному наименованию. Контракты заключаются с победителем аукциона по наименьшей цене предложения. Кроме того, в случае, когда на участие в закупке подано две заявки на препараты отечественных производителей, то заявка на препарат зарубежного производителя отклоняется на этапе рассмотрения заявок», — сообщила пресс-секретарь комитета по здравоохранению Ольга Рябинина.

Однако, как отметила представительница комитета, российские производители на аукцион не вышли и не воспользовались установленными для них преимуществами.
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