Премьер Японии Кисида оказался в центре скандала из-за нарушений в предвыборной кампании

Нарушения в предвыборной кампании часто приводят к отставке японских лидеров. Об этом заявили в издании «Сюкан Бюнсюн».
Премьер Японии Фумио Кисида оказался в центре скандала из-за нарушений в предвыборной кампании. В прошлом году часть выписанных чеков не содержала имен и фамилий получателей. Назначения платежей также не были указаны.
К финансовому отчету о проведении кампании приложили 94 таких чека. Как утверждают местные СМИ, это выглядит подозрительно и наводит на мысли о нарушении закона.
Ранее телеканал NHK обратился к Кисиде с просьбой прокомментировать ситуацию. Глава японского правительства отметил, что уточняет ситуацию.