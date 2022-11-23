Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Премьер Японии Кисида оказался в центре скандала из-за нарушений в предвыборной кампании

Политика
Премьер Японии Кисида оказался в центре скандала из-за нарушений в предвыборной кампании

Нарушения в предвыборной кампании часто приводят к отставке японских лидеров. Об этом заявили в издании «Сюкан Бюнсюн».

Премьер Японии Фумио Кисида оказался в центре скандала из-за нарушений в предвыборной кампании. В прошлом году часть выписанных чеков не содержала имен и фамилий получателей. Назначения платежей также не были указаны.

К финансовому отчету о проведении кампании приложили 94 таких чека. Как утверждают местные СМИ, это выглядит подозрительно и наводит на мысли о нарушении закона.

Ранее телеканал NHK обратился к Кисиде с просьбой прокомментировать ситуацию. Глава японского правительства отметил, что уточняет ситуацию.
кисида япония скандал
Военкоры ФАН
Лучшие в аду