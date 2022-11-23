Путин отметил желание России возобновить работу аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Россия обсуждает с ООН вопрос возобновления прокачки по аммиакопроводу «Тольятти — Одесса», сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Уралхима», предпринимателем Дмитрием Мазепиным.
Глава государства отметил, что поставки по трубопроводу были бы выгодны всем сторонам. Между тем бизнесмен напомнил, что Киев выдвигает политические требования для восстановления прокачки по магистрали. В этой связи Мазепин выразил надежду на решение вопроса с поставкой аммиака в рамках продуктовой сделки.
«Мы с ООН тоже поработаем, с коллегами из организации. Посмотрим, что из этого получится. Вы мою позицию знаете, я не против, пожалуйста», — подчеркнул Путин.
По его словам, параметры работы трубопровода и объемы прокачки понятны, цифры известны, а следовательно, ясен и выигрыш для всех участников этого процесса.