Путин отметил желание России возобновить работу аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Глава государства отметил, что поставки по трубопроводу были бы выгодны всем сторонам. Между тем бизнесмен напомнил, что Киев выдвигает политические требования для восстановления прокачки по магистрали. В этой связи Мазепин выразил надежду на решение вопроса с поставкой аммиака в рамках продуктовой сделки.