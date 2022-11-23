Более 200 российских вузов и организаций присоединились к проекту «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»

Мероприятие организовано при поддержке Минздрава РФ, Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, а такжже АО «Экспоцентр» при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Участники форума подведут итоги работы за год и обсудят условии реализации проектов в области медицины.