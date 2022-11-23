Более 200 российских вузов и организаций присоединились к проекту «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ»

Междисциплинарный форум «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» пройдет в Москве 7 декабря. В нем примут участие представители вузов и сферы здравоохранения.
Мероприятие организовано при поддержке Минздрава РФ, Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова, а такжже АО «Экспоцентр» при научном сопровождении Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. Участники форума подведут итоги работы за год и обсудят условии реализации проектов в области медицины.
По последним данным, к реализации проекта «МЕДИЦИНА МОЛОДАЯ» подключились более 200 организаций. В программе форума заявлены дискуссии о современных трендах медицины, рассказала президент Фонда биомедицинских технологий имени В.П. Филатова Екатерина Диброва. Запланированный форум входит в план мероприятий Десятилетия науки и технологий в РФ
Российские врачи осваивают новый способ восстановления конечностей и суставов. Благодаря 3D-моделированию человек сможет вновь пользоваться утраченными частями тела.