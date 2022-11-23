Экономист Разуваев рассказал, как можно заработать на елочных игрушках

Советские елочные игрушки в настоящее время пользуются особым спросом среди любителей антиквариата. Владельцы данных товаров при желании могут заработать хорошие деньги на игрушках, у которых надлежащий внешний вид.
Жители западных стран зачастую прибегают к нестандартным формам инвестирования, например, в вино, золотые или серебряные инвестиционные монеты. В России тоже есть свои инвестиции: елочные игрушки, которые остались после распада СССР. Экономист Александр Разуваев рассказал ФАН свою историю, которая послужила поводом для более детального изучения направления.
«Мой бывший одноклассник хотел отнести советские елочные игрушки на помойку. Однако я отговорил его это сделать, ведь будут дети, внуки. Несколько лет назад мы списались по интернету, и он поблагодарил меня за тот совет, сказав, что теперь советские елочные игрушки — это целое состояние. Сейчас в соцсетях очень много тематических групп, и в некоторых уже около 4-6 тысяч участников. Стоимость елочных игрушек, естественно, зависит от степени их сохранности и уникальности. Чем меньшим тиражом они были в свое время выпущены — тем привлекательнее теперь для коллекционеров. Весьма дорогие, например, игрушки из коллекций "Чиполлино" и "Сказки Пушкина" производства конца 1950-х годов. Цена на набор стеклянных игрушек "Чиполлино" под прошлый новый год поднималась до 1 млн рублей», — отметил Александр Разуваев.
Большей ценностью обладают те игрушки, которые были расписаны вручную. Особенно следует обратить внимание на товары из «сказочного новогоднего набора».
«Наиболее интересная история — игрушки, которые не пошли в массовую серию. Есть коллекционеры, которые готовы заплатить за них 300–400 тыс. рублей. Вместе с тем трещины снижают стоимость игрушки до 90%. Потертая краска удешевляет украшение на 30%, а очень сильно осыпавшаяся — до 70% стоимости», — объяснил экономист.
По мнению эксперта, в связи с остановкой производства данной категории товаров — со временем они будут только дорожать. Однако стоит отметить, что советские елочные игрушки — «история на любителя», это связано с низкой ликвидностью. Поэтому необходимо постоянно мониторить данный сегмент рынка и отслеживать тренды.
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