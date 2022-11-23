Экономист Разуваев рассказал, как можно заработать на елочных игрушках

Жители западных стран зачастую прибегают к нестандартным формам инвестирования, например, в вино, золотые или серебряные инвестиционные монеты. В России тоже есть свои инвестиции: елочные игрушки, которые остались после распада СССР. Экономист Александр Разуваев рассказал ФАН свою историю, которая послужила поводом для более детального изучения направления.