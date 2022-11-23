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Певец Эмин Агаларов ехал до Сургута в поезде без собственного места

Шоу-бизнес
Певец Эмин Агаларов ехал до Сургута в поезде без собственного места

Певец Эмин Агаларов отправился в Сургут из ЯНАО, чтобы провести очередной концерт. Представителю артиста не удалось купить билет на поезд для всех членов коллектива.

Кадрами поездки в купе поделился в социальных сетях концертный директор Агаларова. Музыканты впятером сидели в одном купе. При этом певец оставался в отличном настроении, а члены команды умудрялись шутить.

«Сейчас будем разыгрывать, кто поедет сидя», — заявил один из музыкантов.

Приключения не испортили настроение команды. Эмин вышел на сцену в Сургуте и отметил, что тяжело добирался до города. Он отыграл концерт в прекрасном расположении духа, а поклонники остались довольны любимым артистом.
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