Певец Эмин Агаларов ехал до Сургута в поезде без собственного места

Певец Эмин Агаларов отправился в Сургут из ЯНАО, чтобы провести очередной концерт. Представителю артиста не удалось купить билет на поезд для всех членов коллектива.
Кадрами поездки в купе поделился в социальных сетях концертный директор Агаларова. Музыканты впятером сидели в одном купе. При этом певец оставался в отличном настроении, а члены команды умудрялись шутить.
«Сейчас будем разыгрывать, кто поедет сидя», — заявил один из музыкантов.
Приключения не испортили настроение команды. Эмин вышел на сцену в Сургуте и отметил, что тяжело добирался до города. Он отыграл концерт в прекрасном расположении духа, а поклонники остались довольны любимым артистом.