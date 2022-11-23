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Экс-советник главы ФСО получил условный срок по делу о хищении 49,5 млн рублей

Происшествия
Экс-советник главы ФСО получил условный срок по делу о хищении 49,5 млн рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговор бывшему советнику главы ФСО Михаилу Серову. Его признали виновным в хищении бюджетных средств при поставках оргтехники и другого оборудования для спецслужбы, передает «Коммерсантъ».

По версии следствия, в результате мошеннических действий государству был причинен материальный ущерб в размере 49,5 млн рублей. Помимо Серова фигурантами уголовного дела являются два бизнесмена и двое бывших сотрудников ФСО.

Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы. Однако наказание признано условным.
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