Экс-советник главы ФСО получил условный срок по делу о хищении 49,5 млн рублей

Замоскворецкий районный суд Москвы огласил приговор бывшему советнику главы ФСО Михаилу Серову. Его признали виновным в хищении бюджетных средств при поставках оргтехники и другого оборудования для спецслужбы, передает «Коммерсантъ».
По версии следствия, в результате мошеннических действий государству был причинен материальный ущерб в размере 49,5 млн рублей. Помимо Серова фигурантами уголовного дела являются два бизнесмена и двое бывших сотрудников ФСО.
Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы. Однако наказание признано условным.