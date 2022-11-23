Саймс спрогнозировал «конец лафы» для Украины с приходом республиканцев в Конгресс США

Приход представителей Республиканской партии в Конгресс США не сведет поддержку Украины на нет. Так считает политолог-американист, историк и ученый Дмитрий Саймс.
При этом он признал, что ситуация в американском конгрессе значительно изменится в случае присвоения республиканцам большинства мест.
«Республиканцы начнут агрессивное расследование в отношении администрации президента Джо Байдена, в том числе и по вопросу трат бюджета США на Украину. Для Киева поддержка не закончится, а лафа — да», — спрогнозировал Саймс, слова которого привели в ИА SM.News.
Ранее стало известно о росте количества противников оказания помощи Киеву среди республиканцев. Об этом рассказал бывший спецпомощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен в материале Politico.