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Саймс спрогнозировал «конец лафы» для Украины с приходом республиканцев в Конгресс США

Политика
Саймс спрогнозировал «конец лафы» для Украины с приходом республиканцев в Конгресс США

Приход представителей Республиканской партии в Конгресс США не сведет поддержку Украины на нет. Так считает политолог-американист, историк и ученый Дмитрий Саймс.

При этом он признал, что ситуация в американском конгрессе значительно изменится в случае присвоения республиканцам большинства мест.

«Республиканцы начнут агрессивное расследование в отношении администрации президента Джо Байдена, в том числе и по вопросу трат бюджета США на Украину. Для Киева поддержка не закончится, а лафа — да», — спрогнозировал Саймс, слова которого привели в ИА SM.News.

Ранее стало известно о росте количества противников оказания помощи Киеву среди республиканцев. Об этом рассказал бывший спецпомощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен в материале Politico.
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