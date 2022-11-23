Президент Польши в разговоре с «Макроном» заявил о нежелании конфликтовать с Россией

Польский президент Анджей Дуда заявил о нежелании Варшавы вступать в конфликт с Москвой. Об этом глава государства сообщил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые провели беседу с политиком от имени французского лидера Эммануэля Макрона.
По информации «Народных Новостей», переговоры с Дудой проходили на английском языке. Президент Польши рассказал собеседнику об инциденте с падением ракет в республике
В какой-то момент Анджей Дуда подчеркнул, что польская сторона проявляет осторожность в этой ситуации и не обвиняет Россию, поскольку Варшава не хочет конфликтовать с Москвой.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на непричастность РФ к взрывам в Польше.