Президент Польши в разговоре с «Макроном» заявил о нежелании конфликтовать с Россией

Польский президент Анджей Дуда заявил о нежелании Варшавы вступать в конфликт с Москвой. Об этом глава государства сообщил в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые провели беседу с политиком от имени французского лидера Эммануэля Макрона.