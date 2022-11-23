Путин назвал неприемлемой блокировку бесплатных поставок удобрений бедным странам

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу главы «Уралхима» Дмитрия Мазепина о разблокировке ООН и Африканским союзом 265 тысяч тонн удобрений, которые Россия готова поставить нуждающимся странам бесплатно. При этом глава государства отметил неприемлемость сложившейся ситуации.
Российские удобрения для беднейших стран были заблокированы в европейских портах. В связи с этим «Уралхим» предложил обратиться в ООН и Африканский союз, чтобы данная продукция была освобождена и транспортирована по месту назначения. По мнению российского лидера, удерживание удобрений, которые предназначались для бесплатной доставки государствам, испытывающим нужду в такой продукции, неприемлемо.
Об этом Путин и Мазепин говорили на встрече, которая состоялась перед вылетом российского президента в Армению на саммит ОДКБ.