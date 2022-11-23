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Президент Кубы Диас-Канель раскрыл общего врага Москвы и Гаваны

Политика
Президент Кубы Диас-Канель раскрыл общего врага Москвы и Гаваны

«Империя янки» является общим врагом России и Кубы. С таким заявлением выступил глава республики Мигель Диас-Канель.

Он напомнил о торгово-экономическом эмбарго США, введенном ранее в отношении острова, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Подробностями переговоров поделились корреспонденты радио Sputnik.

«Россия и Куба имеют общего врага — это империя янки, которая манипулирует большой частью мира. Кто знает об этом лучше, чем мы? Мы испытываем это на себе более 60 лет, находясь под блокадой», — признался Диас-Канель.

В рамках встречи кубинский лидер счел антироссийские ограничения несправедливыми. Также Диас-Канель обвинил манипуляции Белого дома в текущем конфликте на Украине.
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