Президент Кубы Диас-Канель раскрыл общего врага Москвы и Гаваны

«Империя янки» является общим врагом России и Кубы. С таким заявлением выступил глава республики Мигель Диас-Канель.
Он напомнил о торгово-экономическом эмбарго США, введенном ранее в отношении острова, на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Подробностями переговоров поделились корреспонденты радио Sputnik.
«Россия и Куба имеют общего врага — это империя янки, которая манипулирует большой частью мира. Кто знает об этом лучше, чем мы? Мы испытываем это на себе более 60 лет, находясь под блокадой», — признался Диас-Канель.
В рамках встречи кубинский лидер счел антироссийские ограничения несправедливыми. Также Диас-Канель обвинил манипуляции Белого дома в текущем конфликте на Украине.