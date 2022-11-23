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Интервью с бойцом ЧВК «Вагнер» на портале URA.RU оказалось недостоверным

Общество
Интервью с бойцом ЧВК «Вагнер» на портале URA.RU оказалось недостоверным

Интервью на портале URA.RU с человеком, который выдает себя за бойца ЧВК «Вагнер», не является достоверным, заявил руководитель «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев.

По его словам, читателям следует с осторожностью относиться к подобной информации.

««Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» сообщает, что интервью с человеком, выдающим себя за бойца ЧВК «Вагнер», которое опубликовано на портале URA.RU 22 ноября, не является достоверным», — передает комментарий Трошева пресс-служба компании «Конкорд».

На сайте URA.RU до этого появилась статья под названием «Почему заключенные идут воевать в Донбасс». Журналисты опубликовали интервью с якобы одним из бывших осужденных, который на условиях анонимности рассказал о некоторых «секретах» военной подготовки ЧВК «Вагнер».

Ранее Андрей Трошев объявил о намерении «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» оказать помощь мобилизованным петербуржцам. По его словам, организация получила финансовую поддержку от бизнесмена Евгения Пригожина.
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