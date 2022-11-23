Интервью с бойцом ЧВК «Вагнер» на портале URA.RU оказалось недостоверным

На сайте URA.RU до этого появилась статья под названием «Почему заключенные идут воевать в Донбасс». Журналисты опубликовали интервью с якобы одним из бывших осужденных, который на условиях анонимности рассказал о некоторых «секретах» военной подготовки ЧВК «Вагнер».