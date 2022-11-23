Кнутов: Зеленский пойдет на новые провокации, чтобы подогреть у Запада интерес к Украине

От президента Украины Владимира Зеленского следует ожидать новых провокаций, подобных недавнему инциденту с обстрелом польской территории.
Об этом в интервью 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, к этому Зеленского подталкивает изменившаяся ситуация в зоне спецоперации. На большинстве направлений украинские военные перешли от наступательных действий к обороне, отметил эксперт.
Кнутов считает, что на этом фоне у украинского президента остается мало инструментов для давления на Запад с целью новых поставок вооружений. Поэтому Зеленский будет использовать любую возможность, чтобы подогреть у западных партнеров интерес к Украине.
По мнению Кнутова, провокация Зеленского может быть приурочена к какому-либо мероприятию, визиту в Киев руководителя высокого ранга или заседанию Совбеза ООН, посвященного украинской тематике.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ООН не сможет обязать Россию выплачивать репарации Украине, сообщает infox.ru.