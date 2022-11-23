Новая информация о расследовании крушения рейса MH17 на Украине будет касаться личностей членов экипажа ЗРК «Бук», из которого сбили самолет, сообщила официальный представитель прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.
В беседе с РИА Новости пресс-секретарь ведомства отметила, что новые данные по этому делу будут представлены общественности весной 2023 года.
«Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК "Бук" и процесса принятия решения о его развертывании», — пояснила представитель обвинения.
Суд в Гааге ранее постановил, что рейс MH17 был сбит из ЗРК «Бук» со стороны Первомайского. Стоит отметить, что в рамках расследования Нидерланды всячески игнорировали доказательства и улики российской стороны.