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Директор «Ла Скала» объяснил, почему выбрал оперу русского композитора для открытия сезона

Общество
Директор «Ла Скала» объяснил, почему выбрал оперу русского композитора для открытия сезона

Директор миланского театра «Ла Скала» Доминик Мейер объяснил, почему для открытия сезона выбрал оперу «Борис Годунов» русского композитора Модеста Мусоргского.

Мейер считает выбранное для премьеры произведение настоящим шедевром. Он отметил, что его выбор не направлен против Украины, а программа составлялась еще три года назад. При этом директор «Ла Скала» не намерен скрываться при прочтении русских авторов.

«Повторю — я не собираюсь прятаться, когда читаю Достоевского или Пушкина», — приводит слова Мейера агентство ANSA.

Ранее генконсул Украины в Милане Андрей Картыш выступил с требованием отменить оперу «Борис Годунов» в Милане. Мэр города посчитал неуместной просьбу генконсула.
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