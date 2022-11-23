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Постоялец гостиницы прострелил голову майору полиции в Кировске и скрылся на BMW

Происшествия
Постоялец гостиницы прострелил голову майору полиции в Кировске и скрылся на BMW

В Кировске произошел конфликт со стрельбой. Серьезно пострадал полицейский. Силовики объявили план «Перехват», ведется розыск стрелка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Согласно последним данным, в небольшой гостинице произошел конфликт между 54-летним мужчиной и майором полиции. Злоумышленник несколько раз выстрелил в оппонента. Ему диагностировали в том числе ранение головы.

Стрелок и его сожительница сели в черную иномарку BMW и скрылись. Следователя полиции госпитализировали.
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