Захарова: недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ говорит о показателе безумия Польши

Недопуск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседание Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ представляет собой показатель безумия Польши. Так считает официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Ранее появилась информация, что руководство республики не позволило Лаврову принять участие в данном мероприятии. Главой делегации России станет постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Единства нет и не будет… Если вы физически не допускаете министра страны, о которой вы говорите каждый день, к микрофону — это не показатель единства, это показатель вашего безумия», — отметила Захарова, выступая в эфире радио Sputnik.
Дипломат обратила внимание, что таким образом официальная Варшава «делает все, чтобы не дать возможности» поднять актуальные вопросы на обсуждение.