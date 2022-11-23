Марочко: ВСУ отказались от наступления на луганском направлении из-за плохих погодных условий

Командование Вооруженных сил Украины отказалось от наступления на территорию Луганской Народной Республики из-за плохих погодных условий, которые привели к нарушению поставок боеприпасов.
Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, одной из причин отказа от полномасштабных наступательных действий стали большие потери ВСУ. В настоящее время на линии разграничения отмечаются позиционные бои и локальные боестолкновения.
Также Марочко сообщал, что на Луганском направлении украинские военные переходят от наступательных действий к обороне.
Ранее американские эксперты пришли к заключению, что Россия может производить намного больше крылатых ракет «Искандер» и «Калибр», чем это считалось недавно, сообщает портал argumenti.ru.