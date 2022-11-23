Марочко: ВСУ отказались от наступления на луганском направлении из-за плохих погодных условий

Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, одной из причин отказа от полномасштабных наступательных действий стали большие потери ВСУ. В настоящее время на линии разграничения отмечаются позиционные бои и локальные боестолкновения.