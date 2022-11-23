Минфин США намерен корректировать «потолок» цен на российскую нефть несколько раз в год

Журналисты издания со ссылкой на неназванного представителя Министерства финансов США высокого ранга уточнили, что Вашингтон вместе с союзниками не планирует корректировать предельный уровень цен на еженедельной или ежемесячной основе, но все же собирается проводить эту операцию несколько раз в год.