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Минфин США намерен корректировать «потолок» цен на российскую нефть несколько раз в год

Экономика
Минфин США намерен корректировать «потолок» цен на российскую нефть несколько раз в год

Специалисты американского министерства финансов будут несколько раз в год регулировать ограничение цен на нефть, поставляемую из России, сообщает агентство Reuters.

Журналисты издания со ссылкой на неназванного представителя Министерства финансов США высокого ранга уточнили, что Вашингтон вместе с союзниками не планирует корректировать предельный уровень цен на еженедельной или ежемесячной основе, но все же собирается проводить эту операцию несколько раз в год.

«Наша цель — пересматривать ее на регулярной основе, что, с моей точки зрения, будет выглядеть, надеюсь, скорее, ежеквартально или даже раз в полгода, потому что мы хотим обеспечить определенность на рынке», — добавил собеседник портала.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее раскритиковал вышеуказанную идею, передает издание «ФедералПресс». По его словам, Москва не станет поставлять свои ресурсы тем государствам, которые поддержат эту инициативу.
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