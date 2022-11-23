Захарова призвала ООН объективно подойти к ситуации с расправой над пленными в Макеевке

Организация Объединенных Наций должна объективно и беспристрастно подходить к оценке событий на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат отреагировала на сообщения о том, что в ООН выразили обеспокоенность из-за нарушений прав человека в рамках спецоперации после видео с расправой над российскими военнопленными в Макеевке.
«Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они "за все хорошее против всего плохого"; либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам», — написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские соцсети сообщили о смерти одного из участников жестокой расправы над пленными солдатами ВС РФ под Макеевкой.