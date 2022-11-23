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Глава парламента Крыма назвал неадекватными заявления Киева о «захвате» полуострова

Политика
Глава парламента Крыма назвал неадекватными заявления Киева о «захвате» полуострова

Заявления киевского руководства о начале военной кампании в отношении Крыма являются неадекватными, заявил председатель парламента полуострова Владимир Константинов.

Политик иронично подметил, что Москва не может противопоставить что-то подобным высказываниям, поскольку российские власти не принимают «те препараты, которые употребляют они».

«В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее. Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием», — сказал спикер в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о намерении Киева приступить к кампании по «возвращению» Крыма.
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