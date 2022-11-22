Генерал Макконвилл рассказал о главной уязвимости экспедиционных сил ВС США

Логистика является слабым местом экспедиционных сил ВС США, заявил американский генерал Джеймс Макконвилл.
По его словам, концепция «центров тяжести» подразумевает нанесение ударов по источнику силы вражеской армии для победы в военном конфликте. Для ВС США таким центром является логистика.
«Мы полагаем, что наши логистические возможности будут весьма спорными», — рассказал Макконвилл.
Он также добавил, что Китай в случае военного противостояния с США будет бить по судам-хранилищам, танкерам и авианосцам в Тихом океане. Генерал подчеркнул, что экспедиционные силы будут раздроблены и лишены снабжения, поэтому не смогут выполнять боевые задачи.
Ранее стало известно, что Пентагон планирует нарастить темпы работы над созданием гиперзвукового оружия из-за отставания от России и Китая. Аналитики полагают, что подобными заявлениями Вашингтон пытается замаскировать неудачи американских военных в этой сфере, передает RT.