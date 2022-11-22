Генерал Макконвилл рассказал о главной уязвимости экспедиционных сил ВС США

Он также добавил, что Китай в случае военного противостояния с США будет бить по судам-хранилищам, танкерам и авианосцам в Тихом океане. Генерал подчеркнул, что экспедиционные силы будут раздроблены и лишены снабжения, поэтому не смогут выполнять боевые задачи.