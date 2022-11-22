Власти Ирана уведомили о новом производстве урана

Иранское ведомство по атомной энергетике в ответ на резолюцию МАГАТЭ, объявило о новом промышленном объекте, где производится ядерное топливо.
В ответ на резолюцию МАГАТЭ, где организация призывает содействовать расследованию факта обнаружения следов ядерного топлива на незарегистрированных объектах, ведомство по атомной энергетике Ирана объявило об открытии нового уранового производства. На новом объекте Фордо планируется производить Уран, обогащенный на 60%, передает сетевое издание «Shraibikus News».
Отмечается, что также продолжается выработка обогащенного Урана в Натанзе. По данным МАГАТЭ в сентябре у Ирана было 55,6 килограммов обогащенного Урана.