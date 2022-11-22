Власти Ирана уведомили о новом производстве урана

В ответ на резолюцию МАГАТЭ, где организация призывает содействовать расследованию факта обнаружения следов ядерного топлива на незарегистрированных объектах, ведомство по атомной энергетике Ирана объявило об открытии нового уранового производства. На новом объекте Фордо планируется производить Уран, обогащенный на 60%, передает сетевое издание «Shraibikus News».