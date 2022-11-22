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Самарские приставы помогли котенку вернуться в московский питомник

Общество
Самарские приставы помогли котенку вернуться в московский питомник

Необычное задание ожидало судебных приставов Самары. Им удалось убедить женщину вернуть абиссинского котенка обратно в питомник.

Как передает «КП-Самара», женщина приобрела абиссинского котенка в одном из московских приютов. Через некоторое время обнаружилось, что у котенка имеется ряд заболеваний, требующих срочного лечения. На лечение питомца женщина потратила существенную для нее сумму. Она обратилась в суд и с помощью него расторгла договор купли-продажи, получив от заводчика обратно денежные средства. Однако котенка женщина не вернула.

Судебными приставами Самарской области было возбуждено исполнительное производство. Они предупредили женщину о последствия, если она так и не вернет животное. По итогу котенок был в целости и сохранности доставлен в московский питомник.
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