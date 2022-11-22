Глава Кубы признался, что речь Путина о новых регионах его впечатлила

Речь президента РФ Владимира Путина в Кремле 30 сентября по поводу вступления в состав России новых четырех территорий впечатлила его кубинского коллегу Мигеля Диас-Канеля Бермудеса.
Об этом рассказал сам глава кубинского государства во время общения с российским лидером. Бермудес подчеркнул, что Путин тщательно разобрал все моменты, начиная с распада Советского Союза.
«Вы осуждали там роль империалистических держав. Очень обстоятельный анализ провели того, что происходит в мире, и что мир должен все-таки очнуться, кто навязывает нам эти правила. Почему они их навязывают и затем нарушают», — отметил кубинский президент.
Ранее сообщалось, что Донбасс шел к референдуму «долгие и тяжелые восемь лет». Об этом заявил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.