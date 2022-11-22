Сивков объяснил, как военная поддержка Украины поставила НАТО перед трудным выбором

В комментарии для телеканала «360» он обратил внимание на то, что страны НАТО исчерпали запасы советской техники, которую ранее активно передавали Киеву. Как следствие, Запад оказался перед трудным выбором: прекратить поддержку украинской армии или же передавать ей системы собственного производства.