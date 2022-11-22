Сивков объяснил, как военная поддержка Украины поставила НАТО перед трудным выбором

Североатлантический альянс оказался в неудобном положении, так как дальнейшие поставки вооружения Украине могут привести к негативным последствиям, заявил аналитик Константин Сивков.
В комментарии для телеканала «360» он обратил внимание на то, что страны НАТО исчерпали запасы советской техники, которую ранее активно передавали Киеву. Как следствие, Запад оказался перед трудным выбором: прекратить поддержку украинской армии или же передавать ей системы собственного производства.
«А это не очень желательно по ряду обстоятельств. Запад не хочет, чтобы в наши руки попали такие высокотехнологичные образцы, как танки», — заметил Сивков.
Он отметил, что НАТО не видит проблемы в поставках артиллерии, дальность действия которой достаточно велика. Однако бронетехника непосредственно участвует в боестолкновениях и легко может стать трофеем для российских военных.
Ранее, как передает RT, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил о решении не передавать Киеву самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, находящиеся на вооружении в республике.