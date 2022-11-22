Восьмилетний мальчик насмерть отравился угарным газом в Чебоксарах

Двое несовершеннолетних жителей города Чебоксары отравились угарным газом. Мальчик погиб, его сестру доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.
«По предварительным оценкам горгаза, к беде привело отсутствие тяги во время пользования газовой колонкой», — говорится в сообщении городской администрации.
Там уточнили, что это уже третий случай, связанный с отравлением газом с начала 2022 года в Чебоксарах.
Прокуратура начала проверку. Было установлено, что в момент ЧП дети находились дома без взрослых.