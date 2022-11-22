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Восьмилетний мальчик насмерть отравился угарным газом в Чебоксарах

Происшествия
Восьмилетний мальчик насмерть отравился угарным газом в Чебоксарах

Двое несовершеннолетних жителей города Чебоксары отравились угарным газом. Мальчик погиб, его сестру доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

«По предварительным оценкам горгаза, к беде привело отсутствие тяги во время пользования газовой колонкой», — говорится в сообщении городской администрации.

Там уточнили, что это уже третий случай, связанный с отравлением газом с начала 2022 года в Чебоксарах.

Прокуратура начала проверку. Было установлено, что в момент ЧП дети находились дома без взрослых.
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