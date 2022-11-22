Госдепартамент призвал Косово отказаться от давления на граждан Сербии

Боррель организовал встречу в Брюсселе на высшем уровне между Белградом и Приштиной из-за обострения ситуации в Косово. Однако по итогам переговоров стороны не смогли прийти к взаимопониманию, о чем после встречи сообщил президент Сербии Александр Вучич.