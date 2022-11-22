Госдепартамент призвал Косово отказаться от давления на граждан Сербии

США остались не удовлетворены итогами переговоров Белграда и Приштины с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем по урегулированию конфликта на севере Косово. Об этом говорится в заявлении Госдепа.
Согласно опубликованному тексту, американская сторона призывает Сербию и Косово к немедленной деэскалации и взаимным уступкам. Кроме того, Госдепартамент требует отказаться от провокационных действий и достичь «справедливого компромисса».
«Мы присоединяемся к ЕС в призыве к Косово незамедлительно отложить любые запланированные меры, которые могут привести к эскалации напряженности, включая введение штрафов для транспортных средств», — говорится в документе.
Боррель организовал встречу в Брюсселе на высшем уровне между Белградом и Приштиной из-за обострения ситуации в Косово. Однако по итогам переговоров стороны не смогли прийти к взаимопониманию, о чем после встречи сообщил президент Сербии Александр Вучич.