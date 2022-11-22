Бизнесмен Евгений Юрченко вложил 40 млрд рублей в заводы ЛНР и ДНР

Бывший глава телекоммуникационной компании «Связьинвест» Евгений Юрченко вложил порядка 40 миллиардов рублей в металлургические заводы ЛНР и ДНР, которыми управляет с 2021 года. Об этом пишет РБК.
По словам бизнесмена, это его личные и привлеченные в качестве инвестиций средства. При этом, кто выступил его партнером не уточняется. Юрченко также отметил, что в связи со специальной военной операцией на Украине предприятия были вынуждены снизить план производства в 2,5 раза.
Власти ЛНР и ДНР в июне 2021 года передали заводы под управление компании «Южный горно-металлургический комплекс», генеральным директором которой является Юрченко. Сообщалось, что на момент передачи на предприятиях были задолженности по зарплатам.