Бизнесмен Евгений Юрченко вложил 40 млрд рублей в заводы ЛНР и ДНР

По словам бизнесмена, это его личные и привлеченные в качестве инвестиций средства. При этом, кто выступил его партнером не уточняется. Юрченко также отметил, что в связи со специальной военной операцией на Украине предприятия были вынуждены снизить план производства в 2,5 раза.