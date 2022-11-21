Вучич: власти Косово направили спецназ в населенный сербами район

Власти самопровозглашенной республики Косово направили силовиков на север страны, где живут, преимущественно, сербы. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Сегодня вечером все, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица — Зубин — Поток и другие места», – предупредил он.
Вучич отметил, что насильственные действия в отношении республики планировались Правительством Косово долгие месяцы. Он описал текущую ситуацию как крайне напряженную и не исключил возможности столкновений.