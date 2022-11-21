В Госдуму внесли законопроект о контрактной службе в ВС РФ

Законопроект, регулирующий механизм прохождения контрактной службы в ВС РФ внесли на рассмотрение в Госдуму.
Авторами инициативы выступили группа депутатов, в том числе председатель оборонного комитета Андрей Картаполов.
«Законопроектом предлагается соотнести отдельные положения федерального закона "О воинской обязанности и военной службе" с положениями недавно принятого федерального закона № 272-ФЗ от 14 июля 2022 года "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и дополнить перечень "мероприятий", в которых могут принимать участие военнослужащие, проведением Вооруженными силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.
Документ призван предоставить находящимся в запасе гражданам право заключить контракт о прохождении военной службы на срок до года в случае проведения военных операций за пределами страны.