Заработок глобалистов: зачем Запад стремится отменить русскую культуру

К такому выводу собеседник пришел, в том числе и в результате своей поездки в Финляндию по гранту, выделенному международным фондом Artists at Risk. Уже в скором времени после приезда в другую страну деятель искусства понял, что организаторы лишь хотят использовать их с целью очернить Россию.