Заработок глобалистов: зачем Запад стремится отменить русскую культуру

Продвигаемая Западом идея отмены русской культуры представляет собой один из элементов новой этики, необходимой для обогащения глобалистов. Таким мнением в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» поделился художник и музыкант Ярослав Троянский.
К такому выводу собеседник пришел, в том числе и в результате своей поездки в Финляндию по гранту, выделенному международным фондом Artists at Risk. Уже в скором времени после приезда в другую страну деятель искусства понял, что организаторы лишь хотят использовать их с целью очернить Россию.
«Культура отмены и новая этика, которая продвигается через институты современного искусства, через фонды, это страшная вещь, которая не имеет отношения именно к культуре и искусству. Это имеет отношение к культуре человеческого взаимодействия. Это всячески продвигается, в Финляндии точно», — рассказал художник.
Ярослав Троянский также указал на большой масштаб внедрения новых ценностей в этой европейской стране в результате активного навязывания Западом в последние годы течений.
«Там очень сильны феминистские сообщества. Они бывают разные: есть менее, есть более радикальные, есть чисто финские, есть абсолютно инспирированные извне, я думаю, из Соединенных Штатов», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он подчеркнул, что, на его взгляд, навязываемые западными элитами идеи отмены русской культуры приводят там к плачевным последствиям для рядовых граждан.
«Это ведет к тому, что люди боятся взаимодействовать и дружить друг с другом, заводить горизонтальные связи. Они боятся лишний раз сходить друг другу в гости, ограничиваются контактами в соцсетях или общественных пространствах. Мне это все не близко, это усложняет жизнь. Думаю, это сделано, чтобы люди покупали больше товаров, смотрели ток-шоу, а глобалисты зарабатывали деньги. Отмена культуры — один из ходов в этой повестке новой этики», — подытожил музыкант.
Ранее Ярослав Троянский оценил участившиеся в Европе атаки экоактивистов на произведения искусства. Художник отметил, что к таким случаям следует относиться критически.