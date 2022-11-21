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Потомок Николая I приехал в зону спецоперации ВС РФ в качестве добровольца

Армия
Потомок Николая I приехал в зону спецоперации ВС РФ в качестве добровольца

Потомок императора Николая I Гавриил Дорошин прибыл в зону проведения спецоперации, чтобы помочь ВС РФ.

Отмечается, что бабушка Дорошина была внучкой русского царя. Сам он родился и живет во Франции, однако после начала спецоперации на Украине решил встать на защиту России. Молодой человек признался, что всегда душой тяготел к этой стране.

Дорошин подчеркнул, что его шокировало поведение мужчин в России, которые бросились бежать за рубеж после объявления частичной мобилизации. Примечательно, что в первый раз потомок Николая I посетил Донбасс в 2015 году и работал там в качестве фотокорреспондента.
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