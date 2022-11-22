«Надежда оставалась»: бизнесмен Пригожин рассказал, как рухнула его вера в Беглова

По словам Пригожина, претендовавший на пост губернатора Беглов изъявлял готовность сделать все, лишь бы улучшить жизнь петербуржцев. Однако выяснилось, что на самом деле «все, что ему было нужно — это 60% голосов». Максимум, на что Беглов был способен, это управлять Курортным районом, сказал предприниматель.