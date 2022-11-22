«Надежда оставалась»: бизнесмен Пригожин рассказал, как рухнула его вера в Беглова

Российский предприниматель Евгений Пригожин дал развернутое интервью «Невским новостям» по поводу деятельности губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Бизнесмен поделился своим мнением о градоначальнике и объяснил, почему тот его разочаровал.
По словам Пригожина, претендовавший на пост губернатора Беглов изъявлял готовность сделать все, лишь бы улучшить жизнь петербуржцев. Однако выяснилось, что на самом деле «все, что ему было нужно — это 60% голосов». Максимум, на что Беглов был способен, это управлять Курортным районом, сказал предприниматель.
«Александр Дмитриевич Беглов, по моему мнению, всегда был управленцем крайне низкого уровня <...> И, так как Александр Дмитриевич был всегда таким веселым простачком, то, безусловно, должность губернатора Санкт-Петербурга ему, как говорится, "не по Сеньке шапка"», — заявил Пригожин.
Предприниматель подчеркнул, что перед выборами губернатора Северной столицы он собрал достаточно большую команду, состоящую из порядка 300 человек, которая оказывала всестороннюю поддержку Беглову. В их числе были градостроители, политтехнологи, социологи и другие. Они постоянно приносили будущему главе Смольного различные проекты, давали ему дельные советы по улучшению жизни в Петербурге.
Однако спустя время, по словам бизнесмена, Беглов не только противился помощи, но и стал жаловаться на то, что на него «давят».
«Я знаю Беглова с 2000-х годов и, конечно, мое разочарование в нем постепенно росло, но надежда оставалась. Рухнула она сразу после его выборов. Кстати, могу честно вам рассказать, что я не ходил голосовать за Беглова, и когда меня дома спросили: "Почему ты не идешь?", я сказал: "Чтобы мне потом стыдно не было". Не знаю, если бы я не помогал Беглову, было бы лучше или хуже. Может быть, было бы и лучше. И, честно сказать, я испытываю чудовищное чувство вины за это перед горожанами, потому что, может быть, они бы его тогда не выбрали бы», — отметил Пригожин.
Все это привело к тому, что различные инфраструктурные объекты «пилятся» во благо родственников и друзей губернатора, а действительно стоящие проекты остаются нереализованными, подытожил Пригожин.
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