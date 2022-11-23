Борьба борьбе рознь: к чему ведут атаки экоактивистов в ЕС на произведения искусства

Атаки экоактивистов на произведения искусства, участившиеся в последнее время в Европе, вовсе не обязательно могут преследовать декламируемые цели и проходить без вреда. Таким мнением в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» поделился художник и музыкант Ярослав Троянский.
Говоря об участившихся случаях, когда в европейских галереях экоактивисты, призывая обратить внимание на острые социальные проблемы, приклеивают себя на месте или обливают полотна томатным супом, собеседник указал на необходимость относиться к таким случаям критически.
«Всегда нужно исследовать вопрос и понимать, кто за этим стоит», — прокомментировал музыкант.
Ярослав Троянский также отметил, что, на его взгляд, есть несколько вариантов того, почему могут случаться такие акции. В зависимости от случая может меняться и отношение к подобным поступкам.
«Если это какая-то инициатива снизу и картина потом подлежит реставрации или суп попал на [защитное] стекло, это может быть интересно. Если это кем-то проплаченная инициатива и ведет к совершенно другим целям, это не имеет отношения к искусству. Если картина повреждена, нужно смотреть насколько сильно, застрахована или нет, кто несет за это ответственность. Это могут быть три разные ситуации», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что, несмотря на случаи атак на признанные шедевры, одно обстоятельство все же помогает отнестись к таким случаям философски.
«Хороших произведений [искусства] становится больше. Если какие-то из них будут испорчены, что ж, такая судьба», — подытожил художник.
Ранее Ярослав Троянский указал на оголтелую информационную войну, развернутую против России. По его словам, такая антироссийская кампания готовилась с начала 1990-х годов.