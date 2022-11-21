Офис Зеленского призвал граждан не покидать Украину из-за проблем с электроэнергией

Жителям Украины не нужно уезжать в другие страны из-за страха перед возможным блэкаутом. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, выступая в эфире одного из телеканалов.
Отмечается, что об угрозе блэкаута ранее заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, в случае полного отключения электричества специалистам понадобится на восстановление сети от трех до десяти дней. В свою очередь генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда с Украины ради стабилизации энергосистемы. Однако Тимошенко не согласен с его предложением.
«Я бы хотел всех успокоить — выезжать из страны точно никуда не нужно. В информационном пространстве был "взрыв" относительно выезда. Выезжать никуда не нужно», — заявил он.
По словам замглавы офиса Зеленского, власти Украины разрабатывают план действий на случай тотального отключения света. Он заверил граждан в том, что специалисты сумеют восстановить энергосистему в кратчайшие сроки.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в Киеве, Харькове и Одессе наблюдается крайне тяжелая ситуация с электроэнергией. По его словам, проблемы с подачей электричества также есть в Винницкой и Черкасской областях.