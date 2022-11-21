Офис Зеленского призвал граждан не покидать Украину из-за проблем с электроэнергией

Отмечается, что об угрозе блэкаута ранее заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, в случае полного отключения электричества специалистам понадобится на восстановление сети от трех до десяти дней. В свою очередь генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда с Украины ради стабилизации энергосистемы. Однако Тимошенко не согласен с его предложением.