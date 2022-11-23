Удар по образованию и культуре: как Запад с 1990-х годов ведет информационную войну против РФ

Развернутые в настоящее время антироссийская кампания и информационная война готовилаксь Западом еще с начала 1990-х годов. Таким мнением в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» поделился художник и музыкант Ярослав Троянский.
По его словам, вскрывшаяся политическая подоплека деятельности международного фонда Artists at Risk открыла ему глаза на оголтелую борьбу Запада против России.
«Когда я увидел, сколько денег вложено и как это централизованно работает, я вообще перестал слушать, что Россия агрессор, на кого-то напала. Это (антироссийская информационная кампания. — Прим. ФАН) готовилась очень долго. Информационная, воспитательная и образовательная работа тоже проводилась, еще с 1990-х годов», — заявил художник.
Ярослав Троянский также привел конкретный пример того, как в свое время его знакомые столкнулись с примером такой «опеки» Запада.
«Мои друзья учились в ВПКИ — высшем педагогическом колледже искусств — созданном при Удмуртском государственном университете. Джордж Сорос оплачивал им, по-моему, первый интернет в 1993 году. Тогда это было нормально. Мы хотели стать частью Запада. Все думали, что это нормальное культурное и образовательное сотрудничество с западными фондами. К сожалению, потом это обернулось против России», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он напомнил о другом случае, так же иллюстрирующем продуманную тактику борьбы, направленную против нашей страны.
«В Санкт-Петербурге работал Фонд Розы Люксембург (обвинен Минюстом в нарушении российских законов. — Прим. ФАН). Его деятельность совсем недавно была приостановлена. Он финансировал школу современного искусства, которая воспитала довольно много политических активистов», — подытожил музыкант.
Ранее Ярослав Троицкий объяснил, почему серьезные галеристы в ЕС сторонятся политически ангажированных художников. По его словам, истинные ценители искусства не ровняются на сиюминутную повестку.