Жертвы вторичности: почему серьезные галеристы ЕС сторонятся ангажированных художников

Собеседник поделился подробностями своей поездки в Финляндию после получения гранта от международного фонда Artists at Risk. По его словам, в скором времени ему стало ясно, что организаторов интересует не столько работы приглашенных художников, сколько готовность деятелей искусства поддерживать антироссийскую риторику, давать интервью, очерняющие российскую власть. Как отметил эксперт, такая тенденция наметилась уже давно, еще с момента государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией.