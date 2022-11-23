Жертвы вторичности: почему серьезные галеристы ЕС сторонятся ангажированных художников

После государственного переворота в результате Майдана на Украине и воссоединения Крыма с Россией, современное искусство в мире стало вторичным. Таким мнением в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» поделился художник и музыкант Ярослав Троянский.
Собеседник поделился подробностями своей поездки в Финляндию после получения гранта от международного фонда Artists at Risk. По его словам, в скором времени ему стало ясно, что организаторов интересует не столько работы приглашенных художников, сколько готовность деятелей искусства поддерживать антироссийскую риторику, давать интервью, очерняющие российскую власть. Как отметил эксперт, такая тенденция наметилась уже давно, еще с момента государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией.
«После 2014 года все современное искусство встало на службу политической повестке, оно стало вторичным. По сути, в этой истории с фондом искусство никого не интересовало», — сообщил художник.
В то же время Ярослав Троицкий отметил, что готовность деятелей искусства подстраиваться под западную пропаганду вовсе не гарантирует им подлинного признания. На его взгляд, это объясняется тем, что искусство вечно и не стоит на службе чьих-то конкретных интересов.
«Серьезные европейские галеристы стараются держаться подальше от политически ангажированных художников, хотя у них ведь огромная медийность. Галеристы покупают работы тех, кто никогда не высказывается на политические темы. Почему так происходит, трудно сказать. Как-то так повелось, что политическая повестка ситуативная», — заключил музыкант.
Ранее Ярослав Троянский рассказал о том, как, по его мнению, международный фонд Artists at Risk занимается антироссийской пропагандой в промышленных масштабах. Он отметил, что в один только заезд в рамках полученных грантов, с ним Финляндию приехало порядка 900 художников.