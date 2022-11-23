Пропаганда промышленных масштабов: для чего Западу российские художники на голодном пайке

Запад активно набирает желающих покинуть Россию художников и содержит их на уровне прожиточного минимума с целью использовать в пропагандистских целях. Таким мнением в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» поделился художник и музыкант Ярослав Троянский.
Говоря о своей поездке в Финляндию на полученный грант от международного фонда Artists at Risk, собеседник обратил внимание на то, что набор в эту программу идет в промышленных масштабах.
«Фонд словно сетью набирает людей. В нашем заезде было 900 человек. Я спрашивал организаторов в письме: «Поможете ли вы с галереей, со СМИ, когда я закончу серию работ и объекты для инсталяции?» Мне ответили, мол, нет, давай сам, тебе денег дали — дальше двигайся сам, потому что у нас еще 900 таких, как ты», — рассказал художник.
Ярослав Троянский также подчеркнул, что, на его взгляд, принимающая сторона вынашивает в отношении приезжающих планы, далекие от искусства.
«Это еще один аргумент в пользу того, что моя работа, как художника, там никого не интересует. Из 900 они отбирают самых активных, кто соответствует их пропагандистским антироссийским целям и дальше их продвигают, дают куратора», — предположил собеседник ФАН.
Кроме того, он отметил, что участь, решивших там остаться российских художников, едва ли можно назвать завидной.
«Гранты там не такие большие. Люди сидят на прожиточном минимуме: тысяча евро в месяц для Европы не очень большие деньги. С другой стороны, человек ничего не делает, не ходит на работу, сидит делает что-то. Мой сосед, Дима, за два месяца нарисовал один графический лист формата А3. Вот и вся его работа была», — подытожил музыкант.
Ранее Ярослав Троянский указал на характерную особенность в работе международного фонда Artists at Risk. По его словам, в последние годы эта структура активно раздает гранты художникам из основных точек напряженности в мире.