Бывший глава минфина США объявил «нелепой» идею потолка цен на российскую нефть

Во время интервью на телеканале CNBC Мнучин назвал предложение ограничить цены не только неосуществимым, но и «самой нелепой идеей», которую он когда-либо слышал. По его словам, введение санкций в отношении России и ее должностных лиц доказало свою неэффективность.