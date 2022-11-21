Бывший глава минфина США объявил «нелепой» идею потолка цен на российскую нефть

Бывший министр финансов США Стивен Мнучин назвал «смехотворным» план «Большой семерки» по ограничению цен на российскую нефть.
Во время интервью на телеканале CNBC Мнучин назвал предложение ограничить цены не только неосуществимым, но и «самой нелепой идеей», которую он когда-либо слышал. По его словам, введение санкций в отношении России и ее должностных лиц доказало свою неэффективность.
«Я думаю, что проблема сейчас в том, что возможности ограничены. Есть части мира, которые сейчас покупают российскую нефть вне зависимости от санкций США», — сказал он.
По мнению бывшего главы минфина, попытки ограничить стоимость российской нефти на мировых рынках приведут лишь к ухудшению ситуации с дефицитом энергоносителей.
«Рынок будет устанавливать цену. Так что, если вы вводите санкции, вы просто ухудшаете ситуацию», — уверен Мнучин.
Он подчеркнул, что без поддержки санкций со стороны азиатских государств, которые продолжают покупать российскую нефть, их введение является бессмысленным.
Единственной возможностью снизить мировые цены на нефть и таким образом снизить доходы российского бюджета Мнучин назвал увеличение производства нефти в США. Однако для этого, по его словам, администрация Байдена должна отказаться от идеи «зеленой трансформации» экономики и сосредоточиться на вопросах традиционной энергетики.
«Мы не можем прийти и сказать ОПЕК+: «Почему вы не производите больше нефти?», когда мы сами этого не делаем. Сланцевой нефти много, и при таких показателях ее добыча очень экономична», — считает бывший министр финансов.
Санкции стран G7 в отношении российской нефти вступают в действие 5 декабря. Ожидается, что присоединившиеся к ограничениям страны запретят страховать грузы российской нефти, которые будут продаваться по цене выше установленной. Ожидается, что данная мера позволит сократить доходы российского бюджета и при этом не спровоцирует дефицит нефти на мировых рынках.