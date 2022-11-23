Массовка из несогласных: для чего фонд Artists at Risk дает гранты художникам со всего мира

Собеседник поделился своим опытом поездки в Финляндию на полученный от международного фонда Artists at Risk грант. По его словам, вскоре стало ясно, что организаторы сосредотачивают внимание не к работам приглашенных художников, а к проведению интервью, в том числе на тему спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.