Массовка из несогласных: для чего фонд Artists at Risk дает гранты художникам со всего мира

Международный фонд Artists at Risk в том числе занимается и тем, что использует художников со всего мира в политических целях. Таким мнением в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» поделился художник и музыкант Ярослав Троянский.
Собеседник поделился своим опытом поездки в Финляндию на полученный от международного фонда Artists at Risk грант. По его словам, вскоре стало ясно, что организаторы сосредотачивают внимание не к работам приглашенных художников, а к проведению интервью, в том числе на тему спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.
«Я увидел там ту самую неправду. По сути там никого не интересует наша творческая деятельность. Интересует только политическая точка зрения, чтобы мы как-то очерняли власть для настраивания европейских избирателей против власти в России», — рассказал художник.
Ярослав Троянский также поделился своим видением того, каковы истинные намерения данной инициативы международного фонда.
«Художники, которые покинули Россию с началом спецоперации на Украине, должны олицетворять несогласных русских, создавать своей массой видимость, будто у нас все тут не согласны», — предположил собеседник ФАН.
Кроме того, он подчеркнул, что уже в скором времени после приезда в Финляндию в рамках полученного гранта, подтолкнуло его к тому, чтобы вернуться на родину.
«Они поняли, что я не совсем из их тусовки. Не совсем такой уж либерал. Хотя я верил в это в 2017-2018 годах, потому что это классно слепленная пропаганда. Если посмотреть, че конкретно занимались Artists at Risk, видно: все их проекты с 2014 года были связаны с точками напряженности в мире. У них то иранские художники-диссиденты, то афганские. Сейчас — Белоруссия, Россия, Украина», — подытожил музыкант.
Ранее дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева, ведущая программы «ПроУют» Вера Кинчева заявила, что не намерена покидать Россию. По ее словам, здесь ее родина и все, что для нее важно.