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Массовка из несогласных: для чего фонд Artists at Risk дает гранты художникам со всего мира

Общество
Массовка из несогласных: для чего фонд Artists at Risk дает гранты художникам со всего мира

Международный фонд Artists at Risk в том числе занимается и тем, что использует художников со всего мира в политических целях. Таким мнением в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» поделился художник и музыкант Ярослав Троянский.

Собеседник поделился своим опытом поездки в Финляндию на полученный от международного фонда Artists at Risk грант. По его словам, вскоре стало ясно, что организаторы сосредотачивают внимание не к работам приглашенных художников, а к проведению интервью, в том числе на тему спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины.

Массовка из несогласных: для чего фонд Artists at Risk дает гранты художникам со всего мира
«Я увидел там ту самую неправду. По сути там никого не интересует наша творческая деятельность. Интересует только политическая точка зрения, чтобы мы как-то очерняли власть для настраивания европейских избирателей против власти в России», — рассказал художник.

Ярослав Троянский также поделился своим видением того, каковы истинные намерения данной инициативы международного фонда.

«Художники, которые покинули Россию с началом спецоперации на Украине, должны олицетворять несогласных русских, создавать своей массой видимость, будто у нас все тут не согласны», — предположил собеседник ФАН.

Кроме того, он подчеркнул, что уже в скором времени после приезда в Финляндию в рамках полученного гранта, подтолкнуло его к тому, чтобы вернуться на родину.

«Они поняли, что я не совсем из их тусовки. Не совсем такой уж либерал. Хотя я верил в это в 2017-2018 годах, потому что это классно слепленная пропаганда. Если посмотреть, че конкретно занимались Artists at Risk, видно: все их проекты с 2014 года были связаны с точками напряженности в мире. У них то иранские художники-диссиденты, то афганские. Сейчас — Белоруссия, Россия, Украина», — подытожил музыкант.
Массовка из несогласных: для чего фонд Artists at Risk дает гранты художникам со всего мира

Ранее дочь лидера группы «Алиса» Константина Кинчева, ведущая программы «ПроУют» Вера Кинчева заявила, что не намерена покидать Россию. По ее словам, здесь ее родина и все, что для нее важно.
художник ярослав троянский artists at risk россия пресс-центр
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