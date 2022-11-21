В Москве зимой будут работать около 1,4 тысячи разных катков

Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о подготовке зимней инфраструктуры.
В беседе с АГН «Москва» Бирюков отметил, что специалисты комплекса городского хозяйства Москвы уже обустраивают объекты зимней инфраструктуры. Всего планируется открыть в городе около 1,4 тысячи катков, абсолютное большинство из которых будут иметь естественного покрытие, сообщает Агентство Бизнес Новостей.
Искусственное покрытие будут иметь 215 катков, из них более 150 открытых и 63 всесезонных. Работы по намораживанию искусственного льда уже начались. Катки появятся во всех административных округах Москвы.