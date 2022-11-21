Песков назвал головной болью Варшавы недопуск Лаврова на СМИД ОБСЕ

Позиция Польши, отказавшей главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову в участии в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, является «большой головной болью» для Варшавы.
Соответствующее заявление 21 ноября сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобное развитие событий не может доставить дискомфорта российской стороне.
«Но то, что это большая головная боль для ОБСЕ, как для организации — это однозначно», — подчеркнул Песков.
Своим мнением он поделился в ходе общения с представителями СМИ.