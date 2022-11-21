Депутат Бессараб прокомментировала законопроект про 31 декабря

Говоря о том, какие проблемы могут возникнуть при рассмотрении законопроекта, Бессараб отметила, что русской душе всегда мало выходных. Есть и та категория россиян, которая считает нужным оставить все, как есть. Ведь 7 января в России празднуют Рождество Христово, поэтому после него нужен еще один день перед работой. И для этой части граждан Рождество – более значимый праздник, чем Новый год.