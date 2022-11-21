Депутат Бессараб прокомментировала законопроект про 31 декабря

В Государственную думу внесен на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается заменить выходной день 8 января на 31 декабря. Таким образом, количество каникулярных дней останется неизменным.
В пояснительной записке к законодательной инициативе указано, что такое предложение появилось по нескольким причинам: во-первых, таким образом не нужно будет переносить праздничные дни. Во-вторых, обычно в последний день года работники стараются брать отгулы или отпуска, чтобы успеть подготовиться к Новому году, сводить детей на праздничные мероприятия, при этом трудовые функции не выполняются в полном объеме.
На данный момент 31 декабря может быть выходным, только если выпадает на субботу или воскресенье. Принятие данной инициативы навсегда закрепит за последним днем года статус «нерабочего».
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала законопроект для ФАН.
«Я думаю, что, прежде всего, стоит посоветоваться с самими работающими россиянами. Потому что, конечно, 31 декабря предпочтительнее отдыхать, чем, например, 8 января. Законопроект не предполагает введение еще одного выходного, что радует, поскольку не появится дополнительной нагрузки на работодателей. Ведь мы действительно понимаем, что количество дней, отмеченных в производственном календаре как праздничные, достаточно большое. А законодательная инициатива предполагает не добавление новой “красной” даты, а просто замену 8 января на 31 декабря с сохранением количества праздничных дней новогодних каникул в этот особый, семейный праздник, который так важен, в первую очередь, для детей. Поэтому, я думаю, что поддержать такую законодательную инициативу стоит, это интересно. К тому же, ранее ее одобрил президент России Владимир Путин», — объясняет политик.
Говоря о том, какие проблемы могут возникнуть при рассмотрении законопроекта, Бессараб отметила, что русской душе всегда мало выходных. Есть и та категория россиян, которая считает нужным оставить все, как есть. Ведь 7 января в России празднуют Рождество Христово, поэтому после него нужен еще один день перед работой. И для этой части граждан Рождество – более значимый праздник, чем Новый год.
«Я считаю, что и этот аспект следует обсудить при принятии законопроекта. Однако саму инициативу лично я бы поддержала», — делится эксперт.
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