Президент США Джозеф Байден, безусловно, заинтересован в том, чтобы снискать лавры миротворца на Украине. Такую неожиданную оценку в беседе с ФАН дал политолог, историк, общественный деятель Антон Бредихин.
Согласие на переговоры с Москвой должно быть основным требованием руководства США к киевскому режиму, заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц в интервью Newsmax.
Американская сторона должна потребовать, чтобы Киев участвовал в мирных переговорах с Россией, высказался Флейтц, указав также, что помощь Украине истощает критически важные военные запасы Штатов.
«Необходим своего рода постоянный процесс, который поспособствует завершению этого конфликта», — отметил бывший аналитик ЦРУ.
«Американцы считают, что все должно завершиться на условиях, которые будут выдвинуты Штатами и переговоры будут вестись между Вашингтоном и Москвой», — отмечает в свою очередь Бредихин.
С одной стороны, США готовы к переговорам, с другой — к постоянной раскачке ситуации, ее эскалации, дополняет он.
«Финансы на это есть, они заложены в бюджет на следующий год. Это палка о двух концах. В любом случае США хотят проиграть, и они будут предлагать тот вариант, при котором они смогут выставить себя победителями», — резюмирует Антон Бредихин.
По мнению ряда экспертов, одна из целей США в украинском конфликте — оторвать Европу от России, усилить зависимость первой от американской экономики, полностью подчинить своему господству страны Евросоюза.
Ранее депутат Государственной думы Олег Матвейчев высказал мнение, что хуже войны с англосаксами может быть только дружба с англосаксами, добавив, что в свое время статус «главного союзника Вашингтона» сильно навредил Германии.