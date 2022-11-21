Yeni Şafak: Турция перенесла начало военной операции в Сирии и Ираке из-за США

Анкара решила начать военную операцию на территории Сирии и Ирака на день раньше, так как информация о планах Турции оказалась в распоряжении у США, сообщает Yeni Şafak.
Ссылаясь на собственные источники, журналисты отметили, что американские чиновники «были проинформированы об операции» и «заранее расшифровали ее».
«Поскольку турецкие вооруженные силы в течение нескольких месяцев были сосредоточены на операции на севере Ирака, такой крупномасштабной операции в Сирии не ожидалось. Однако с помощью плана, который "испортил всем игру", было показано, что цели можно поражать одновременно в двух точках», — говорится в публикации.
Ранее минобороны Турции проинформировало об уничтожении 89 целей в рамках операции на севере Сирии и Ирака.