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Yeni Şafak: Турция перенесла начало военной операции в Сирии и Ираке из-за США

Армия
Yeni Şafak: Турция перенесла начало военной операции в Сирии и Ираке из-за США

Анкара решила начать военную операцию на территории Сирии и Ирака на день раньше, так как информация о планах Турции оказалась в распоряжении у США, сообщает Yeni Şafak.

Ссылаясь на собственные источники, журналисты отметили, что американские чиновники «были проинформированы об операции» и «заранее расшифровали ее».

«Поскольку турецкие вооруженные силы в течение нескольких месяцев были сосредоточены на операции на севере Ирака, такой крупномасштабной операции в Сирии не ожидалось. Однако с помощью плана, который "испортил всем игру", было показано, что цели можно поражать одновременно в двух точках», — говорится в публикации.

Ранее минобороны Турции проинформировало об уничтожении 89 целей в рамках операции на севере Сирии и Ирака.
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