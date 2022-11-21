Глава Пентагона: США предоставили Украине военную помощь более чем на 20 млрд долларов

Вашингтон уже отправил Киеву военную помощь на сумму, которая превышает 20 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Помимо этого он подчеркнул, что США и дальше продолжат оказывать поддержку украинской армии.
«По состоянию на настоящий момент мы предоставили Украине более 20 миллиардов долларов помощи. Вы слышали, что мы заявляем: "Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется"», — заявил он.
Ранее в минобороны Германии заявили, что падение ракет в Польше продемонстрировало пробелы в системе противовоздушной обороны Европы.